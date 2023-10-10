التأجيل بسبب المجلس المرتقب.. قرار عاجل من الزمالك بشأن تجديد عقد فتوح

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الزمالك الحالية، قررت إغلاق ملف تجديد أحمد فتوح لاعب الفريق، وتسليم تفاصيل طلباته إلى المجلس المرتقب انتخابه خلال شهر أكتوبر الجاري.

وـوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللجنة الحالية وافقت على تجديد عقد اللاعب ووضعه ضمن الفئة الأولى وفقا لسياسة النادي، ولكن اللاعب طلب منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه".

وأضاف أمير هشام: "فتوح أكد أنه ينتظر الحصول على منحة التعاقد للتوقيع لمدة 3 مواسم، وهناك بعض رجال الأعمال على رأسهم ممدوح عباس، والمرشحين على انتخابات النادي، لديهم استعداد للمساعدة في ملف تجديد اللاعب".

واختتم حديثه: "رجال الأعمال يرغبون في الوصول إلى اتفاق مع اللاعب، على أن يتم تخفيض مطالبه المادية، بحيث أن يكون عقده أقل من زيزو، والمحاولات لا تزال مستمرة".