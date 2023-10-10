محمد المغربي على أبواب الأهلي.. حتحوت يكشف خطة كولر لإنقاذ الدفاع

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يحاول إنقاذ الفرنسي أنتوني موديست؛ بعد ظهوره بمستوى باهت مع الفارس الأحمر.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن أنتوني موديست ظهر بحالة بدنية متراجعة للغاية، في الوقت الذي يريد كولر الاستفادة من اللاعب في المباريات المقبلة.

وأوضح حتحوت، إنه تم الاتفاق مع الجهاز الطبي ومدرب الأحمال على وضع برنامج خاص لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست للفترة المقبلة ورفع جاهزيته البدنية والفنية.

وأضاف حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر، استقر بالتشاور مع إدارة الأهلي على تدعيم خط الدفاع بعنصر جديد في الفترة المقبلة، حيث يدرس قطع إعارة مدافعه محمد مغربي لاعب سموحة من أجل دعم الدفاع في ظل البطولات العديدة التي يخوضها الفريق في الموسم.

وأوضح حتحوت، أن كولر يفاضل بين عودة مغربي أو ضم عنصر آخر، خصوصا وأن لاعب سموحة لا يفضل العودة للأهلي وخروجه من الحسابات تماما مثلما حدث معه في وقت سابق، في الوقت الذي يشارك فيه أساسيا مع الفريق السكندري الموسم الحالي.

وترى إدارة الأهلي وكولر أن الفريق بحاجة لضم عنصر جديد في ظل غياب بعض العناصر للإصابة مثل محمود متولي، ولخلق حالة من التنافس بين اللاعبين تسهم في رفع المستوى والحفاظ على جاهزية الجميع.