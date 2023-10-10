عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوليس تحرك المصري لحل أزمة ثنائي الزمالك

صدى البلد

قال محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه أرسل شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري، كوصيف لكأس الرابطة المصرية، ولكن لم يصلنا أي رد على الآن سواء من الاتحاد أو رابطة الأندية.

وأضاف موسى، في تصريحات تلفزيونية تحركنا حاليا عقب خروج إنبي من كأس مصر، لأنه في حالة إذا ما كان وصيف البطولة فإن المشاركة في السوبر ستكون حقه، لأن كأس مصر أقدم من كأس الرابطة، ولو أراد اتحاد الكرة إنجاح البطولة يجب أن تتواجد الفرق الجماهيرية.

وأوضح: أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد في طريقها للحل وحتى الآن لم يتم التحقيق مع الثنائي من قبل اتحاد الكرة.

وأتم: الزمالك لم يطلب 20 مليون جنيه من أجل حل الأزمة، ونحن لسنا مستعدين لأي حلول مادية ومستعدون فقط لرد الأموال التي حصل عليها أحمد أيمن منصور من الزمالك لأن هناك بند صريح ينص على ذلك في عقده.

المصري المصري البورسعيدي النادي المصري البورسعيدي الجماهيري احمد ايمن منصور اتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة 20 مليون جنيه الزمالك تصريحات تلفزيونية النادي المصري عضو مجلس إدارة النادى كأس السوبر المصر كأس الرابطة المصرية كأس السوبر المصري كأس السوبر كأس الرابطة مجلس إدارة النادي المصري مصري البورسعيدي نادي المصري البورسعيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

هشام يكن يصدم عشاق القلعة البيضاء حول بناء إستاد الزمالك

ترشيحاتنا

إسرائيل تقصف الصحفيين| سقوط شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على برج حجي

مظاهرات بالآلاف في إسبانيا لوقف الحرب على غزة

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

من المستأمن في الإسلام وحكم الاعتداء عليه؟.. اعرف مواصفاته

ألمانيا ترفض دعوة بايدن لـ أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

الرئيس الفلسطيني يستعد للسفر إلى روسيا.. وموسكو: ما حدث في غزة تحذير للمجتمع الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ