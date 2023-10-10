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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد مثير من بيريرا على انتقادات الجماهير للحكام في الدوري المصري

صدى البلد

رد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على الانتقادات الموجهة للحكام خلال الفترة الماضية.

وقال بيريرا، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: "الجماهير تبحث عن حكام عادلين بنسبة 100%، ويرغبون بالطبع في فوز فريقهم باستمرار، لكن الحكام بشر، ولديهم أخطاء".

وأضاف: "نعمل دائمًا على تطوير الحكام، وقمنا بإجراء استقصاء لآرائهم، حول الطريقة التي يرغبون في تنفيذها؛ من أجل تطوير مستواهم حتى عام 2026".

وأكمل: "نسعى لتطوير الحكام، ليس فقط على مستوى الدوري الممتاز؛ ولكن أيضًا على مستوى حكام الدرجات الأدنى، ودوري الكرة النسائية".

وواصل: "بحثنا عن الدورات والتدريبات التي يحتاجها الحكام، وكذلك مُعدّ بدني بمواصفات خاصة، ولدينا 620 حكمًا دخلوا في هذه الدورات التدريبية".

وأردف: "أجرينا أكثر من اختبار، سواء تحريري أو عملي، بجانب قياسات بدنية؛ للتعرف على مدى جاهزية الحكام".

واختتم تصريحاته: "مصر من البلاد الكبرى في إفريقيا، ويجب أن يكون لديها حكام كبار بقدر فرقها الكبيرة على مستوى القارة السمراء". 

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