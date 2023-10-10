إبراهيم فايق يدعم فلسطين: اللهم اربط على قلوبهم

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على الأوضاع في غزة؛ بعد تعرضها للقصف من قبل سلطات الاحتلال.

وغرَّد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، عبر تطبيق “إكس”: “‏اللهم اربط على قلوبهم، وكن لهم عونا وسندا”.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إخبارية، بانقطاع الكهرباء والإنترنت عن مناطق في قطاع غزة؛ بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية العنيفة.

يأتي ذلك يعد قطع الاحتلال الإسرائيلي، للمياه كليا عن قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال، تشن غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

كما تشن طائرات جيش الاحتلال حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة، وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية".