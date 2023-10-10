مي عز الدين توجه رسالة لـ أمير كراره في عيد ميلاده| شاهد

هنأت الفنانة مي عز الدين، الفنان أمير كراره، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت مي عز الدين، صورة تجمعها بأمير كراره، وعلقت عليها: “كل سنة وأنت طيب يا طيب يا كبير يا باشا مصر يا غالي”.

مسلسل أمير كراره في رمضان 2024

وفي سياق آخر، استقرت الجهة المنتجة لمسلسل الفنان أمير كراره في رمضان 2024، على تغيير اسم العمل من «حرب طروادة» إلى «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد جلال.

فيلم «البعبع»

من ناحية أخرى حقق الفنان أمير كراره نجاحا في أخر أعماله السينمائية فيلم «البعبع»، وقد حقق البعبع إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في قاعات السينما في مصر والخليج، حيث حصد 40 مليون جنيه بعد شهر عرض، وحقق يوم السبت 455 ألفا و547 جنيها، وذلك فضلا عن الإشادات الواسعة التي حصل عليها من الجمهور والنقاد.