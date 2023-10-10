موجز السوشيال| عمرو أديب يعلق على عنف الاحتلال ضد فلسطين.. غادة عبد الرازق في ظهور جريء من باريس

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
ادوا الناس أرضهم.. عمرو أديب يعلق على عنف الاحتلال ضد فلسطين
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر.
وكتب: “لن تعيش إسرائيل في أمان بدون حل القضية، أي تصرفات عسكريه امنيه استيطانية لن توصلها الا لمزيد من الرعب والخوف، لن تستطيع ان تمحو غزه من الوجود ولن تنجح فى القاء الفلسطينيين فى البحر. كل الحلول مستحيله الا حل واحد: ادوا الناس حقوقهم وارضهم ".
بالبرنص.. غادة عبد الرازق في ظهور جريء من باريس
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صوراً تستعرض فيه جمالها بأحدث ظهور عبر حسابها على انستجرام.
وظهرت أثناء تواجدها في باريس، تضع الميك اب بالبرنص في إطلالة خطفت الأنظار.
رسالة تامر حسني لفلسطين بعد القصف على غزة
دعم الفنان تامر حسني، فلسطين بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل الاحتلال.
وكتب عبر انستجرام: “اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد حاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك”.