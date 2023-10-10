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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة الجهاد الإسلامي: مفاجأة تنتظر إسرائيل إذا فكرت في اجتياح قطاع غزة برا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي اسماعيل السندواي في سوريا، أن الشعب الفلسطيني، هو شعب حيّ، وقد أعد العدة لهذه المعركة الكبرى، مشيراً إلى أن كتائب القسام وسرايا القدس وجميع فصائل المقاومة ضمن غرفة عمليات مشتركة وعلى تنسيق عالي مع حزب الله اللبناني، محذرا من مفاجأة تنتظر اسرائيل اذا فكرت في اجتياح قطاع غزة برا وفقا لوكالة سبوتنيك


وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية، الإثنين، اجتماعاً طارئ في العاصمة السورية دمشق على خلفية الأحداث المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب معركة (طوفان الأقصى) التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالتعاون مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إضافة إلى الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشدد السندواي خلال تصريح صحفي على أن حزب الله وإيران وسوريا والعراق في قلب المعركة، ويقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال هذه المواجهة الكبرى مع العدو الصهيوني كما كل الجولات السابقة، لافتا إلى أن معركة طوفان الأقصى لا تزال في بدايتها وستحمل الأيام القادمة العديد من المفاجأت لجيش الاحتلال الإسرائيلي.


واوضح ممثل الحركة أن فصائل المقاومة مستعدة لخوض معركة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف "ندعو نتنياهو إلى المغامرة بإدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي بريا إلى قطاع غزة، حيث سيكون جنوده صيدا سهلا لأبطال المقاومة ووسيشهد الاحتلال مفاجآت لم تخطر له في أسوأ كوابيسه"، منوها إلى أن المقاومة الفلسطينية عملت لسنوات طويلة لتأمين قطاع غزة وجعله مقبرة لجنود الاحتلال.
 

وأشار السندواي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد حالياً إلى قصف المنشأت المدنية والمشافي والأسواق في قطاع غزة بهدف إيقاع أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين بعد عجزه عن النيل من أبطال المقاومة.

 

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