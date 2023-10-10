دراسة تحذر: عادات شائعة نفعلها أثناء طهي الطعام تسبب الإصابة بمرض خطير

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن الأدخنة الناتجة من حرق الشموع والأبخرة الناتجة عن الطهي يمكن أن تصيب الإنسان بالربو ..وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Particle and Fiber Toxicology، في مدى تأثير ملوثات الهواء في المنزل على الحالة، حيث يتعرض حوالي 36 شخصًا مصابًا بالربو، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، للانبعاثات الناتجة عن الطهي، والانبعاثات الناتجة عن الشموع والهواء النظيف في المختبر.



وأشارت الدكتورة كارين روزنكيلد لورسن، من جامعة آرهوس الدنماركية صاحبة الدراسة أن استنشاق الهواء الملوث يمكن أن يجعل الاشخاص المصابين بالربو في حالة خطيرة، حيث أن الأبخرة الناتجة عن الطهي وحرق الشموع، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية ضارة، مثل التهيج والالتهاب لدى الأفراد المصابين بالربو الخفيف، ومن بين أمور أخرى، وجود مؤشرات لـ تلف الحمض النووي وعلامات الالتهاب في الدم.



وأضافت الدكتورة كارين أن الأطفال الذين يعانون من الربو الخفيف يمكن أن يشعروا بعدم الراحة والآثار الضارة إذا لم يتم تهوية الغرفة بشكل كافٍ أثناء الطهي أو أستخدام الشموع".



ووفقا لخبراء الصحة، يؤثر مرض الربو على الأشخاص من جميع الأعمار، وهو حال مرضية خطيرة تبدأ غالبًا في مرحلة الطفولة ويمكن أن تجعل التنفس صعبًا، وينجم عنها تورم أنابيب التنفس التي تحمل الهواء داخل وخارج الرئتين كرد فعل على المحفزات، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية والتلوث.

كما كشفت النتائج انه يعاني حوالي 5.4 مليون شخص من مدينة بريست من الربو، وفقا لمنظمة الربو والرئة في المملكة المتحدة ، وأن الأبخرة الناتجة عن الطهي وحرق الشموع يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية ضارة مثل التهيج والالتهاب لدى الأفراد المصابين بالربو،.بما في ذلك مسببات الحساسية والتلوث. تشمل الأعراض ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال.

وأفاد الباحثون مؤشرات على تلف الحمض النووي وعلامات الالتهاب في الدم. وحتى الأفراد الصغار الذين يعانون من الربو الخفيف يمكن أن يشعروا بعدم الراحة والآثار الضارة إذا لم يتم تهوية الغرفة بشكل كاف أثناء الطهي أو عند إضاءة الشموع.