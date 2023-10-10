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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

زوجة مليونير وتنفق مليون دولار أسبوعيًا.. تعرف على أغنى "تيك توكر" بدبي

تنفق مليون دولار
تنفق مليون دولار أسبوعيًا.. تعرف على أغنى "تيك توكر" في دبي

تعيش ليندا أندرادي، 23 عامًا، حياة مترفة مع زوجها المليونير البالغ من العمر 27 عامًا في دبي، وكشفت مؤخرًا لمتابعيها على موقع تيك توك كيف أنفقت مليون دولار في الأسبوع بما في ذلك 7 آلاف دولار على الشوكولاتة.

قالت أندرادي في مقطع فيديو على حسابها بموقع التيك توك إنها خلال الأسبوع الماضي أنفقت ما يقرب من مليون دولار حيث اشترت حقيبتين من ماركة شانيل كما أنفقت 7 آلاف دولار على الشوكولاتة.

في المقطع، الذي حصد حتى الآن أكثر من 433000 مشاهدة، تركت ليندا متابعيها مذهولين عندما أوضحت أنها أنفقت مليون دولار في الأسبوع على الماس والذهب والشوكولاتة و"المرح".

التسوق والطعام

بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، عرضت ليندا أندرادي، التي هي في الأصل مواطنة أمريكية من كاليفورنيا، من خلال مقطع الفيديو مشترياتها وجميع طرقها لصرف مليون دولار في الأسبوع قائلة أنها تلقت وديعة بقيمة 1,411,008 دولار أنفقت منها 356.214 دولارًا أثناء التسوق في المتاجر الفاخرة، بما في ذلك شراء حقيبتين من شانيل.

هذا بالإضافة إلى إنفاقها مبلغ 229.141 دولارًا نقدًا، على وجبة لذيذة لها ولزوجها مع بعض الكوكتيلات الفاخرة. وقالت، بعد تناول الوجبة، كنت جاهزة لتناول الحلوى، لذا أنفقت مبلغًا قدره 7210 دولارًا على الشوكولاتة.

إلى جانب ذلك، أهداها زوجها مجموعة من الذهب والألماس بقيمة 201.200 دولار بالإضافة إلى إنفاقها 52.210 دولار مقابل "الترفيه". مضيفة أنها أنفقت 216.789 دولارًا يوم الأربعاء دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

اعتادت ليندا أندرادي على مشاركة مظاهر حياتها المترفة في دبي من خلال صور ومقاطع فيديو مع متابعيها على التيك توك، بما في ذلك وجبات العشاء الفاخرة ورحلاتها للتسوق من المراكز التجارية المختلفة بالإضافة إلى علاجاتها باهظة الثمن ولقاءاتها في كافيهات على أسطح ناطحات السحاب.

في الآونة الأخيرة، كشفت ليندا من خلال TikTok كيف يبدو الأسبوع العادي في حياتها بجانب زوجها العاشق ريكي البالغ من العمر 27 عامًا - متباهية بحجم الأموال المتوفرة لديها. 

قصة زواج مثيرة

الزوجان التقيا لأول مرة بعد انضمام ليندا أندرادي إلى صالة الألعاب الرياضية حيث عمل ريكي كمدرب صحي، وبقيا معًا لما يقرب من ثماني سنوات. ثم عقدوا قرانهم عندما كانت ليندا تبلغ من العمر 19 عامًا فقط وسرعان ما وقعت في دور الزوجة ربة المنزل.

يمتلك الزوجان ثلاثة منازل - شقة في دبي، وشقة في مقاطعة أورانج، ومنزل في لاس فيجاس. وقال ريكي سابقًا أنه يجني أكثر من 150 ألف دولار شهريًا من عمله كمستثمر عقاري ولديه أيضًا استثمارات في الأسهم والعملات المشفرة.

وكشف أن الزوجين "يتمتعان بزواج تقليدي" حيث ريكي يكسب المال وليندا تعتني بالمنزل.

ليندا أندرادي دبي تيك توك مليون دولار في الأسبوع الشوكولاتة

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