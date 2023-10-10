شوبير يهاجم المصري بعد مطالبته المشاركة في السوبر على حساب فيوتشر ..تفاصيل

هاجم الإعلامي أحمد شوبير المصري بعد مطالبته المشاركة في السوبر على حساب فيوتشر عبر برنامجه المذاع “مع شوبير” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وقال شوبير:''بلاش نلاعب الجماهير وملكش حق''.

قال محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه أرسل شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري، كوصيف لكأس الرابطة المصرية، ولكن لم يصلنا أي رد على الآن سواء من الاتحاد أو رابطة الأندية.

وأضاف موسى، في تصريحات تلفزيونية تحركنا حاليا عقب خروج إنبي من كأس مصر، لأنه في حالة إذا ما كان وصيف البطولة فإن المشاركة في السوبر ستكون حقه، لأن كأس مصر أقدم من كأس الرابطة، ولو أراد اتحاد الكرة إنجاح البطولة يجب أن تتواجد الفرق الجماهيرية.

وأوضح: أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد في طريقها للحل وحتى الآن لم يتم التحقيق مع الثنائي من قبل اتحاد الكرة.

وأتم: الزمالك لم يطلب 20 مليون جنيه من أجل حل الأزمة، ونحن لسنا مستعدين لأي حلول مادية ومستعدون فقط لرد الأموال التي حصل عليها أحمد أيمن منصور من الزمالك لأن هناك بندا صريحا ينص على ذلك في عقده.