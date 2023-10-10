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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9 % نموا لأصول شركات التمويل في السعودية في 2023

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

أكدت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما"، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.


وبحسب تقرير "ساما" المنشور عبر الوكالة الرسمية للسعودية “واس”،  للأداء النصف سنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، الذي يُبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال النصف الأول من عام 2023م، ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.


كما أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9 % ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7 % ليصل إلى 80.71 مليار ريال.


وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.

البنك المركزي السعودي قطاع شركات التمويل التمويل العقاري ساما النصف سنوي

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