رئيس أكاديمية الشرطة: بروتوكول تعاون لمنح الطلاب شهادة أساسيات التحول الرقمي

قال اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة إنه تم إعداد وتأهيل عدد من طالبات الكلية على أعمال حراسة وتأمين المؤتمرات والشخصيات الهامة، وذلك بعد إخضاعهن إلى الاختبارات والقياسات المعتمدة.



وأضاف “هاني أبو المكارم” خلال كلمته بـ حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أن كلية الشرطة ترتكز على دعم عمليات التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية والبحثية، من خلال البروتوكولات ومذكرات التفاهم، والتي تزيد على 30 بروتوكولا ومذكرة، متابعا: تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح الطلاب شهادة أساسيات التحول الرقمي، التزاما بتوجيهات الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.

واسترسل: هناك تدريب مشترك بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية، ومشاركة طلاب الكلية الحربية اليوم، يستهدف توحيد المفاهيم ومشاركة طلاب قدرا من الصداقة والوفاء، لصون الأمن.

وأكمل: يتم اليوم تخريج 1203 من طلبة كلية الشرطة بنظام الـ 4 سنوات، بنسبة نجاح بلغت الـ 98.93%، وتخريج 1274 من طلاب الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، بنسبة نجاح بلغت الـ 100%.