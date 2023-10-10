وزير الداخلية: مصر اجتازت محاولات استهداف إسقاط الدولة ونشر الفوضى

شهد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، يوم الخريجين بأكاديمية الشرطة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة.

وقال وزير الداخلية، فى كلمته أثناء الاحتفال بيوم الخريجين:

بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية يوم عظيم ولحظات تدعو للفخر.. يعتز فيها رجال الشرطة بتشريف سيادتكم والحضور الكريم الاحتفال بيوم الخريجين الذين اجتهدوا ليؤكدوا أنهم من خيرة شباب هذا الوطن، يقفون أمام حضراتكم فى عزة وصلابة لينضموا لصفوف زملائهم فى أداء رسالتهم النبيلة عازمون على أن تمضى مسيرة الأمن المصرى لتحقيق الأمال والطموحات فى مستقبل يسوده الأمان والاستقرار.

ويأتى احتفالنا اليوم مواكبا للاحتفال باليوبيل الذهبى لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذى انحنى له العالم إكباراً وإجلالاً، وفى هذه المناسبة يسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم بصادق التهنئة لقواتنا المسلحة، عرين الأبطال ومهد التضحيات، داعين المولى التوفيق والسداد لمسيرة العسكرية المصرية ومواصلة التلاحم بين جناحى الأمن بالأمة فى ميادين الفداء والبناء.

السيد الرئيس.. فى ظل عالم يموج بالصراعات ويشهد أزمات متصاعدة ألقت بظلالها السلبية على أمن واستقرار الدول وأفرزت ضغوطا على اقتصادياتها ونشطت خلالها المخططات الهدامة اجتازت مصر بقيادتكم خلال التسع سنوات الماضية المحاولات التى استهدفت إسقاط الدولة ونشر الفوضى وتفتيت وحدة النسيج المجتمعى.

وانحاز الشعب المصرى العظيم لخارطة رسمتم بها الطريق نحو التنمية والرخاء حتى تمكنتم بعون من الله العبور بمصر لبر الأمان والازدهار عبر إنجازات ومشروعات قومية عملاقة وعمل تنموى مكثف غير مسبوق فى حجمه ونطاقه وسرعته أسس لجمهورية جديدة تتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم وهنا يقف الشعب بوعيه وحسه الوطنى لحماية المكتسبات والحفاظ على مقومات الدولة.

من هذا المنطلق اضطلعت وزارة الداخلية بدورها الوطنى فى حماية وتأمين الجبهة الداخلية من خلال المواجهة الحاسمة لمخططات الهدم عبر نشر الشائعات وتزييف الحقائق والتصدى الاستباقى لكافة أشكال الجريمة وتواصل اليقظة الأمنية جهودها للرصد المبكر لأية تهديدات أو مساعى لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية لأنشطتها الهدامة والمؤثمة والعمل على إجهاضها فى مهدها للحفاظ على أمن الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار.

السادة الحضور: عكفت الوزارة على تنفيذ محاور تطوير إستراتيجيتها الأمنية لمواكبة النهضة التى شهدتها البلاد بجميع المجالات وتحقيق التفوق الأمنى، ويأتى فى مقدمة تلك المحاور الارتقاء بقدرات العنصر البشرى باعتباره الدعامة الجوهرية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

وانطلقت مسارات تطوير وتحديث جميع مفردات منظومة الموارد البشرية بداية من التدقيق فى معايير اختيار الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها وتطبيق منظومة تدريبية وتأهيلية متكاملة ودعمها بالمؤهلات العلمية والمهارات الفنية التى تمكنهم من تحقيق الجدارة الوظيفية بالتوازى مع تنمية القدرات الشخصية والمهارات السلوكية لهم عبر برنامج علمى تم استحداثه بالتنسيق مع الجامعات المتخصصة، فضلاً عن الارتقاء بوعيهم لحجم التحديات التى تواجه مسيرة العمل الوطنى وبما يمكنهم من أداء دورهم الأمنى والمجتمعى.

وتجسيداً لتوافق السياسات الأمنية مع ثوابت العمل الوطنى، حرصت الوزارة على مواصلة توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض الأمن، ومن ذلك استكمال منظومة التعليم الإلكترونى لطلبة كلية الشرطة بإتاحة المناهج والتواصل الفعال بين عناصر منظومة التعليم الأمنى إلكترونياً بما يسهم فى اكتساب الطالب ثقافة التعليم الذاتى والتكيف مع تحديات العصر.

إضافة إلى تطوير ميادين التدريب بكليات ومعاهد الشرطة وفقاً لأحدث المعايير والنظم والإستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إدارة العملية التدريبية وتعظيم مخرجاتها واستكمال الجهود فى ربط المقررات والمناهج الشرطية بالجوانب التطبيقية بهدف تأهيل الطلبة للتعامل مع مختلف المواقف عقب تخرجهم، وكذا الاستفادة من الخبرات الدولية لتدريب كوادر الوزارة بالمجالات الأمنية المختلفة.

واليوم تكتمل جوانب المنظومة ويقف أمام حضراتكم بين الخريجين أول دفعة من الطالبات خريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية وقد حصلن على درجة الماجيستير فى العلوم القانونية أو المرتبطة بالعمل الأمنى أسوةً بزملائهن من الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق، وقد تم إعدادهن بدنياً وذهنياً بما يؤهلهن للعمل فى مختلف المجالات الأمنية إيماناً بقدرة المرأة المصرية على خوض جميع الميادين، وليكتمل وضع أساس بناء شرطة عصرية تستطيع مواجهة التطور اللامحدود فى آليات الجريمة انعكاساً للطفرة التى يشهدها العالم فى علوم التكنولوجيا.

وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام برياضة الفروسية باعتبارها أحد جوانب بناء شخصية طالب الشرطة والحفاظ وتنمية سلالات الخيول العربية، والتى هى فى الأساس ذات أصول مصرية، فقد تم اتباع أحدث الطرق العلمية والتقنيات الحديثة للحفاظ على السلالات النادرة منها، كما سعت الوزارة نحو انتهاج أساليب التلقيح الصناعى ونقل الأجنة لزيادة النتاج منها، وقد تم فى هذا الإطار إنشاء محجر الشرطة البيطرى وفق أعلى المقاييس الدولية وحصوله على اعتماد الاتحاد الأوروبى، ما ييسر حركة انتقال رياضات الخيول من وإلى البلاد.

الجمع الكريم: فى هذا اليوم المشهود يشرفنى وهيئة الشرطة أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التى تتعاون مع وزارة الداخلية فى سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأتوجه بكل التحية والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة وبخالص الدعاء لمصابينا الأبطال، راجياً لهم اكتمال الشفاء وعودتهم إلى صفوف الواجب، كما يسعدنى أن أتقدم لأولياء الأمور بخالص التهنئة وهم يشاهدون أبناءهم يضعون أقدامهم على طريق العطاء بعد أن أدوا قسم وعهد الوفاء للأرض الطيبة وميثاق الولاء للوطن الحبيب وواجب الإنتماء لهيئة الشرطة.

السيد الرئيس: تجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة مراحل التحدى والصعاب وبإصرار تمضى خطواتكم الثابتة لدفع مسيرة العمل الوطنى نحو الاستقرار والازدهار ويسجل التاريخ لكم سيادة الرئيس بكل التقدير كيف واجهتم بإرادة صلبة محاولات الهدم بمواصلة البناء وأصبح الشعب المصرى العظيم يساهم بوعيه فى حماية مسارات التنمية الوطنية.

فتحية لكم سيادة الرئيس رمزا رفيعا صادقا تدافع عن الحق والواجب ولسيادتكم من أبنائكم فى جهاز الشرطة كل مشاعر العرفان والعهد الصادق بمواصلة الجهد والتضحية والعطاء لدعم خطى المسيرة الوطنية لينعم المجتمع المصرى بثمار الأمن والاستقرار.. حفظكم الله سيادة الرئيس.. وحفظ مصر بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.