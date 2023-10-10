ضبط 51 قطعة سلاح.. حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات .

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 27 قضية سلاح نارى بإجمالى 51 قطعة سلاح.. عبارة عن (15 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم لــ 22 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين لـ "7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (670) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,750 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") وكذا ضبط (فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (822) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (5 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (7 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.