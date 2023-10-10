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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: حصول مصر على شهادة بخلوها من فيروس سي تأكيد لنجاحها بتطوير الصحة

مجلس النواب
مجلس النواب

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي.

وأوضحت “رشاد”، في تصريحات صحفية لها، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي بمثابة تأكيد لنجاح الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن مصر أول دولة في العالم تحصل على هذه الشهادة بأنها استطاعت في شهور قليلة وباستخدام الأدوية المصرية وبالمجان ومن خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة تحقيق أهداف 2030 في وقت مبكر.

وقالت النائبة هند رشاد، إن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي أثبتت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي أتت بثمارها، وتأكيد  أن الدولة لديها إردة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي، وتحويل مصر من أعلى دولة في معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية مصرية.

ولفتت أمين سر إعلام النواب إلى أن أن مبادرات الرئيس لم تقتصر على فيروس سى والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت إلى أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومن ثم نحن أمام منظومة طبية متكاملة تستهدف النهوض بمستوى الخدمة بشكل كامل فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

منظمة الصحة العالمية فيروس سي مجلس النواب النواب النائبة هند رشاد

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