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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تحبط ترويج حشيش بـ3.7 مليون جنية في مطروح

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بمطروح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الحمام– العلمين) بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزتهما (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام–  و10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول – سيارة).

وتم ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام..وبحوزتهم (عدد 182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,765,000 مليون جنيه تقريباً). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العناصر الإجرامية المخدرات والأسلحة قسم شرطة الحمام مخدر الحشيش

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