برلماني: الاستثمار الرياضي يدعم الاقتصاد المصري ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة

أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب ورئيس نادي هليوبوليس بانعقاد قمة صوت مصر، مؤكدا أن هذه القمة لها دور محوري في التسويق للدولة المصرية أمام العالم الخارجي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قوى ومجتمع قائم على المعرفة.

ووجه السنباطي الشكر للقائمين والمنظمين لهذه القمة مطالبا بانعقادها سنويا في أماكن تعكس الحضارة والثقافة والنهضة المصرية.

وطالب السنباطي بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الاستثمار الرياضي، مؤكدا أنه أداة فعالة في رفع مستوى النشاط الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتحسين المستوي المعيشي للأفراد وخلق فرص عمل مستدامة مما يؤدي إلي الوصول إلي جودة افضل لمختلف جوانب الحياة.

وقال السنباطي إن هناك عدة عوامل ضرورية لخلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي أهمها وضوح واستقرار السياسة الاقتصادية وإن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة وأن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها.

وأشاد السنباطي بجهود الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرا إلى أنها أولت اهتماما بالغاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للعالم ويظهر هذا الاهتمام من خلال النصوص القانونية المستحدثة في مجال جذب الاستثمار والتوسع بإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والتي تتطلب في بعضها تمويل من هيئات مالية من الداخل وأيضا من الخارج.

وأضاف السنباطي: “أن الاستثمار الرياضي لم يعد رفاهية بل يشكل محورا أساسيا في دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي موضحاً أن الرياضة تحدد هوية الأمة، وتشكل جزءاً رئيسياً من ثقافتنا وحضارتنا وتعد من أهم الأسس لبناء مجتمع صحي ومنتج" مشيرا إلى أن الرياضة إحدى أهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة حيث انها تمثل ثاني أكبر صناعة من حيث الإيرادات في العالم.

واختتم السنباطي كلمته خلال مشاركته بقمة “صوت مصر” بعدة توصيات أبرزها ضرورة وجود تشريعات وضمانات تنظم العلاقة بين الدولة والمستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل حصول المستثمر الأجنبي وعماله الأجانب على حق الإقامة وترخيص العمل وكذلك تسهيل خروج أرباح رأس المال الأجنبي للمستثمر في مصر طبقاً لقواعد البنك المركزي المصرية وتدشين خطة تسويقية للاستثمار الرياضي واستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة والاستفادة منها لجذب المستثمر الأجنبي والترويج للسياحة وتأهيل العاملين في المجال الرياضي.