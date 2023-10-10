رئيس مدينة مرسى علم وجهاز المشروعات بالبحر الأحمر يتفقدان مشروعات البنية التحتية

التقى حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بالمهندس حسنى منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، في زيارة تفقدية للعديد من المشروعات الجارية بالمدينة.

وضمنت الزيارة مراجعة سير العمل في الممشى السياحي الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخدمات المقدمة للزوار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة اجتماعية تخدم المجتمع المحلي.





خلال اللقاء، أكد رئيس المدينة على أهمية توفير كافة الخدمات للمواطنين والزوار الذين يأتون إلى المدينة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر العام للمنطقة والالتزام بالمواصفات الفنية العالية والنواحي الجمالية للمشروعات.

وأشار إلى أهمية توفير خدمات ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك توفير مناطق مخصصة لانتظار السيارات. كما أكد على أهمية متابعة مستمرة لجميع الأعمال والمشروعات التي تجري في المدينة.

وتبرز هذه الجهود التي يقوم بها الرئيس ورئيس جهاز المشروعات كجهود مستمرة لتحسين البنية التحتية في مرسى علم وجعلها جذابة للسياح والزوار، وتعكس الجهود الرامية إلى الاستدامة والراحة للزوار، وتعزز من مكانة المدينة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر.