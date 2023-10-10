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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال تركيب مطبات صناعية أمام المدارس بالعريش

تركيب مطبات صناعية
تركيب مطبات صناعية أمام المدارس بالعريش

واصل  مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء،  أعمال تركيب مطبات صناعية أمام المدارس والمحاور الرئيسية ، للحد من سرعة السيارات بمناطق المدارس ، بناءا علي توجيهات  اللواء محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ، في اجتماع المجلس التنفيذي الأخير،  بسرعة تركيب مطبات صناعية علي المحاور الرئيسيه وأمام المدارس حرصا علي سلامة أبناؤنا الطلبة.

 

 وقد صدق  محافظ شمال سيناء ، على  الاعتمادات المالية المطلوب لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمرور ..حيث تم توريد المطبات ويجري  تركيبها تباعا بالتنسيق بين مجلس المدينة وأدارة المرور والهيئه الهندسيه.

 

مطبات صناعية:


وقد  تابع  وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، عمليات تركيب مطبات صناعية أمام المدارس بالتعاون مع أدارة المرور وذلك حرصا علي سلامة الطلبة وللحد من سرعه السيارات .

 

حيث تم تركيب مطبات صناعيه بشارع أسيوط أمام مدرسة عائشة أم المؤمنين في الاتجاهين ، تحت أشراف الأدارة الهندسية وتتوالي تركيب المطبات تباعا مقابل جميع المدارس بالعريش وعلي المحاور الرئيسية.

 

 

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العريش مطبات صناعية المدارس المحاور

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