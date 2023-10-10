استكمال أعمال تركيب مطبات صناعية أمام المدارس بالعريش

واصل مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، أعمال تركيب مطبات صناعية أمام المدارس والمحاور الرئيسية ، للحد من سرعة السيارات بمناطق المدارس ، بناءا علي توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، في اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، بسرعة تركيب مطبات صناعية علي المحاور الرئيسيه وأمام المدارس حرصا علي سلامة أبناؤنا الطلبة.

وقد صدق محافظ شمال سيناء ، على الاعتمادات المالية المطلوب لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمرور ..حيث تم توريد المطبات ويجري تركيبها تباعا بالتنسيق بين مجلس المدينة وأدارة المرور والهيئه الهندسيه.

مطبات صناعية:



وقد تابع وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، عمليات تركيب مطبات صناعية أمام المدارس بالتعاون مع أدارة المرور وذلك حرصا علي سلامة الطلبة وللحد من سرعه السيارات .

حيث تم تركيب مطبات صناعيه بشارع أسيوط أمام مدرسة عائشة أم المؤمنين في الاتجاهين ، تحت أشراف الأدارة الهندسية وتتوالي تركيب المطبات تباعا مقابل جميع المدارس بالعريش وعلي المحاور الرئيسية.