نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الخارجة

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لبعض مدارس إدارة الخارجة التعليمية، وذلك للإطمئنان على سير منظومة العمل والانضباط بالعملية التعليمية، وانتظام مرور المتابعين على المدارس.

حيث تفقدت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات، وأشادت بمستوى المتابعة والاهتمام بالمحتوى التعليمي داخل الفصول المدرسية، والالتزام بالزي المدرسي للطلاب وزي المعلمين الموحد. موجهًة بصرف مكافئة للمعلمات والطالبات المتميزيات ،ودعم المدرسة لاستكمال الأنشطة التعليمية اللازمة.

كما تابعت خلال جولتها، مدرسة صلاح الدين الإبتدائية المشتركة، و اطمأنت على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والرعاية التي يتلقاها طلاب الدمج بالمدرسة، ووجهت بتوفير العمالة اللازمة للحفاظ على مستوى النظافة العامة داخل المدرسة والتي تعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.