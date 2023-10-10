نشرة المرأة والصحة: نصائح ذهبية للوقاية من بق الفراش بعد انتشارها.. تحذير من ترتيب السرير بعد الاستيقاظ.. معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

دراسة تحذر: عادات شائعة نفعلها أثناء طهي الطعام تسبب الإصابة بمرض خطير

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن الأدخنة الناتجة من حرق الشموع والأبخرة الناتجة عن الطهي يمكن أن تصيب الإنسان بالربو ..وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة Particle and Fiber Toxicology، في مدى تأثير ملوثات الهواء في المنزل على الحالة، حيث يتعرض حوالي 36 شخصًا مصابًا بالربو، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، للانبعاثات الناتجة عن الطهي، والانبعاثات الناتجة عن الشموع والهواء النظيف في المختبر.

حشرة صغيرة تسبب أضرارًا على الأطفال.. الإصابة بفيروس B أخطرها

بق الفراش حشرات صغيرة يصعب اكتشافها لأنها تكاد تكون غير مرئية للعين المجردة. تتغذى على دم الإنسان ويمكن أن تسبب تهيج الجلد، مثل الحكة والاحمرار، وعادة ما يكون بق الفراش نشطًا اثناء الليل، لذلك قد لا تدرك حتى أنه لديك حتى تستيقظ وتلدغ ،وحسب موقع هيلثي لاين سوف نتعرف على أضرار بق الفراش على الأطفال.

نصائح ذهبية للوقاية من بق الفراش.. تعرف عليها

بق الفراش حشرات صغيرة تتغذى على دم الإنسان وتنقل له الكثير من الأمراض، وتؤذي الإنسان بشكل كبير، وهي من الحشرات المقززة بالنسبة للكثيرين، ويسبب للأسرة كلها قلق وتوتر لانه ينتشر بسكل سريع جدا في كل اركان المنزل ، لذلك نقدم في هذا التقرير نصائح للوقاية من بق الفراش وفقا لموقع goodhousekeeping.

هل حقا تناول الجوز يحمي من أمراض القلب ؟

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول الجوز يمكن أن يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تحذير من ترتيب السرير بعد الاستيقاظ فى هذه الحال.. ما السبب؟

ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ من النوم بشكل مناسب، يمكن أن يساهم في الوقاية من تراكم الغبار ومشاكل الجلد.

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

أعلن الفنان كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج sold out، المُذاع على منصة watch it، مع الإعلامي محمود سعد، أنه مصاب بـ 9 جلطات في الرئة، وتلقي من الطبيبة نصائح حتى يقي نفسه من الوفاه