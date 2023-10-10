عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جفاف الفم قد ينذر بالإصابة بـ 5 أمراض خطيرة | تفاصيل

جفاف الفم
جفاف الفم

عرضت فضائية " العربية"، تقريرا يرصد  مجموعة من الأمراض الخطيرة التي يكون من أعراضها جفاف الفم .

 

تنذر بمرض السكري.. احذر من 4 علامات جلدية أسفل الإبطين

علامات تحذيرية لمرض السكري.. لا تتجاهلها

وأوضح التقرير أن التدخين أو تناول بعض الأدوية قد يؤدي إلى جفاف الفم وفي هذه الحالة لا يوجد خطر كبير على الإنسان.

 

وتابع التقرير أن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون علامة في كثير من الأحيان على حدوث خطأ ما في الجسم .

 

وأكمل التقرير أن جفاف الفم قد يقود على الإصابة بـ 5 أمراض خطيرة  ومنها السكري والسكتة الدماغية وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

 

ولفت التقرير إلى أن جفاف الفم المستمر قد يجعل الفر عرضة للإصابة بالزهايمر ومتلازمة سجوجرن

أمراض جفاف الفم السكري المناعة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ترشيحاتنا

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

مكالمة ثالثة بين بادين ونتياهو منذ بداية طوفان الأقصى..وخطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

الخطوط الجوية النرويجية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب

"طوفان الأقصي".. صافرات الإنذار تدوي بالضفة الغربية بعد انطلاق رشقات صاروخية من غزة

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ