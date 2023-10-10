جفاف الفم قد ينذر بالإصابة بـ 5 أمراض خطيرة | تفاصيل

عرضت فضائية " العربية"، تقريرا يرصد مجموعة من الأمراض الخطيرة التي يكون من أعراضها جفاف الفم .

وأوضح التقرير أن التدخين أو تناول بعض الأدوية قد يؤدي إلى جفاف الفم وفي هذه الحالة لا يوجد خطر كبير على الإنسان.

وتابع التقرير أن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون علامة في كثير من الأحيان على حدوث خطأ ما في الجسم .

وأكمل التقرير أن جفاف الفم قد يقود على الإصابة بـ 5 أمراض خطيرة ومنها السكري والسكتة الدماغية وفيروس نقص المناعة البشري والإيدز.

ولفت التقرير إلى أن جفاف الفم المستمر قد يجعل الفر عرضة للإصابة بالزهايمر ومتلازمة سجوجرن