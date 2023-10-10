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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: خلو مصر من فيروس سي يعكس التطور في المنظومة الصحية

النائبة صفاء جابر
النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب

أكدت صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، أن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، يعد إنجازاً حقيقياً في القضاء علي واحد من أخطر الأمراض التي كانت تنهش في كبد المصريين موضحة في تصريحات صحفية لها أن القيادة السياسية أولت أهتماماً كبيراً بقطاع الصحة من أجل النهوض بهذا القطاع وذلك عبر المبادرات الرئاسية.


وأشارت"  جابر " في تصريحات لها اليوم، إلي أن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها القيادة السياسية من اجل القضاء علي فيروس سي ، عبر الكشف الفحص وإجراء التحاليل والعلاج بالمجان موضحة : أن هذا المرض كان يكلف قطاع الصحة موازنة كبيرة من أجل العلاج خاصة وأن المرض كان متوطن في مصر ، وهذا النجاح يخفف كثيرا من تكلف العلاج بعد اعلام مصر خالية من فيروس سي.

 

وتابعت "جابر" بانه تم إطلاق الكثيرمن المبادرات الرئاسية لدعم منظومة الصحة ومنها أيضاص  المبادرات الرئاسية لدعم صحة هو مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة وشملت المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إضافة إلى دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومنها دعم صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.


واكدت" جابر"، أن تلك الشهادة هي بمثابة تأكيد علي نجاح المبادرات الصحية مشيرة إلي انها تعكس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء علي فيروس سي .


وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبى على مسار القضاء على فيروس «سى» فى مصر، مقدمًا التهنئة لمصر وموضحًا أنها أصبحت الدولة الأولى فى العالم التى تحصل على هذا الشهادة، بعد تحقيقها، فى زمن قياسى، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، فى التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس «سى» إلى أول دولة فى العالم تصل لهذا المستوى المتميز فى القضاء على الفيروس.
 

فيروس سي الصحة الاورام الأمراض الوراثية طلاب المدارس

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