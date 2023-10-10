نولي اهتماما بالقاهرة.. وزير السياحة والآثار: 700 زائر أسبوعيا بمسجد الإمام الشافعي

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وفى ٢٠٢١ تم افتتاح قبة الإمام الشافعي بتمويل من صندوق السفير الامريكي .

جاء ذلك خلال كلمة له بمركز زوار مسجد الإمام الشافعي اليوم الثلاثاء وسط حضور جمع من قيادات الوزارة.

أوضح عيسي ان هناك ٧٠٠ زائر في الاسبوع و١٠٠٠ زائر فى الإجازات والأعياد الرسمية لمسجد الإمام الشافعي، ولذلك حرصنا على تحسين التجربة السياحية به التى تتبناها الوزارة ، وعملنا على تحسين جانب العرض حيث انه المحدد الأساسي لزيادة التدفقات .

أشار وزير السياحة والآثار الى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا يالقاهرة وإعادة وجهها الحضاري ، من تطوير وترميم حيث يمثل مركز زوار الإمام الشافعي إضافة جديدة للسياحة.

ولفت الى ان هناك افتتاحات تمت مؤخرا منها مسجد سليمان الخادم ، بالاضافة الى ان كل هذه الجهود ستجعل القاهرة مقصدا سياحيا مميزا ، ما يتيح للسائح اكتشاف سحر القاهرة وزيادة رحلات اليوم الواحد.

وأضاف الوزير انه تمت الموافقة على ٣ مليارات جنيه لترميم وصيانة آثارنا في هذا العام المالي ، موجها الشكر للمجلس الأعلى للآثار لرفع إيراداته الذاتية ٥ مرات ليضاعف أرقام الترميم.