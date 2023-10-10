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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها: حريصون على توفير الدعم للطلاب الوافدين

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي

 أكد رئيس جامعة بنها، الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب الوافدين.


جاء ذلك - خلال اللقاء الذي عقده الدكتور ناصر الجيزاوي مع عدد من الطلبة الوافدين من سلطنة عمان في بداية العام الدراسي الجديد - وذلك لمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الطلاب حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها.


وقال الدكتور "الجيزاوي" إن الجامعة تنتهج سياسة الباب المفتوح، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع جميع قياداتها، مضيفاً أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة والتي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.


وشدد على أن الجامعة لها مكانة دولية وإقليمية مرموقة في التصنيفات الدولية المختلفة وذلك بسبب سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، موضحًا أن الجامعة احتلت المركز 24 من بين 1365 جامعة عربية، كما جاءت بالمركز 1158 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يوليو 2023، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.


وناقش الدكتور الجيزاوي مع الطلاب اقتراحاتهم حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها، موجهًا الدعوة لهم في المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها المراكز والوحدات داخل الجامعة ومنها مركز إعداد القادة بمشتهر والذي يستهدف إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والتي تؤهلهم لكي يكونوا قيادات في المستقبل، بالإضافة لمركز رعاية الموهوبين والمبدعين والذي يقدم العديد من المنح المجانية في مختلف الفنون والتي تنمي مهارات الطلاب.
 

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