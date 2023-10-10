الكونجرس الأمريكي يطالب حماس بوقف الهجمات وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثث

وقع ثلاثمائة واثنان وتسعون عضواً في مجلس النواب الأمريكي على قرار من الحزبين يعرب عن الدعم الكامل للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن القرار الرمزي شارك في رعايته رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب مايكل ماكول والنائب غريغوري ميكس، ويهدف للوقوف بجانب إسرائيل ضد حماس؛ يؤكد ما أسماه بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويدين عملية طوفان الأقصى.

ودعا الموقعون على البيان، جميع الدول إلى إدانة حرب حماس بشكل لا لبس فيه؛ ويدعو حماس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء بأمان وإعادة جثث الرهائن المتوفين، وقد أعرب القرار عن "حزنه على مقتل أكثر من 900 إسرائيلي و11 أمريكيا وإصابة أكثر من 2600 آخرين في هجوم حماس، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، بما في ذلك من خلال المساعدة الأمنية.

وحث البيان، على التطبيق الكامل لقانون تايلور فورس (الذي يحظر المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية) والقيود الأخرى في القانون الأمريكي لمنع المساعدات الخارجية الأمريكية من الاستفادة من الإرهابيين، بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويدين القرار "دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، ويحث على التنفيذ الكامل للعقوبات الأمريكية ضد إيران لمنع تمويل إيران لتلك الجماعات، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني؛ وهي على استعداد لمساعدة إسرائيل في إعادة الإمداد في حالات الطوارئ وغيرها من الدعم الأمني ​​والدبلوماسي والاستخباراتي.