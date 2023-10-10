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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل النيزك السبب؟.. تسرب سائل من مركبة فضائية روسية يثير الذعر

وكالة الفضاء الروسية
وكالة الفضاء الروسية

شهدت محطة الفضاء الدولية في روسيا تسرب سائل تبريد وسط تكهنات بأن السبب هو النيازك التي تشهدها المنطقة.

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فيما ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أن سائل التبريد تسرب من جهاز تبريد خارجي احتياطي بمختبر العلوم الروسي الجديد.

وأوضحت الوكالة أن نظام التحكم الحراري الرئيسي في المختبر "يعمل بشكل طبيعي".

وأضافت روسكوزموس: "لا يوجد خطر على الطاقم والمحطة".

وبدورها، أكدت وكالة ناسا عدم وجود أي تهديد على طاقم المحطة المكون من سبعة أفراد، وأن العمليات مستمرة كالمعتاد.

وأعلنت روسكوزموس أن مهندسين يحققون في سبب التسريب.

جاء الحادث في أعقاب تسرب سائل تبريد من مركبة فضائية روسية متوقفة في المحطة مؤخرا.

الفضاء محطة الفضاء النيازك

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