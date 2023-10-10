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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تعلن مفاجأة بشأن خفض السلع الأساسية.. تفاصيل

السلع الأساسية
السلع الأساسية

قال الدكتور متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه فى ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم، فمنذ يناير إلى سبتمبر 2023 وصل إجمالى البضائع التى خرجت من الجمارك “الإفراجات الجمركية” إلى 55 مليار دولار، فنصف هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع، مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع، كما أن مبادرة خفض الأسعار هى خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها  على خفض السلع الأساسية للمواطنين.

أنخفاض أسعار السلع الأساسية وتوافرها

وأكد، بشاي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامةي لبني عسل، أن هناك جزء يتم استرداده من الفول والعدس والجبن والألبان، وتتكاتف الحكومة مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتقليل الأسعارعلى ميزانية المواطن، حتي لا يكون هناك نقص في المستلزمات الاساسية الأيام المقبلة، مضيفا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوع من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.


وشدد، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على عدم التخزين للسلع بشكل كبير نظرا لتوافرها دائما  بشكل كبير في الأسواق وتوافر مخزون منها، وهذه المبادرة تعمل على التناغم بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، فهناك سياسة حكومية تضع المواطن في أولوياتها.

التموين الغرف التجارية اسعار السلع الإفراجات الجمركية مستلزمات مصانع

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