بيان عاجل من قطر بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قالت قطر، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه البدء في التوسط في محادثات بشأن تبادل محتمل للأسرى بين إسرائيل وحماس.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، عندما سئل عن احتمالات تبادل محتمل للأسرى، أنه “من السابق لأوانه” الوساطة.

وأضاف: “في هذه اللحظة، من الصعب للغاية القول إن أي طرف يمكنه البدء بالوساطة. أعتقد أننا بحاجة لرؤية التطورات على الأرض”.

وفي وقت تسابق من اليوم، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، رقم تم تحديثه بعد حصر عدد المفقودين بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه وفقا للتقديرات المحدثة في إسرائيل، احتجزت حماس أكثر من 200 رهينة خلال الهجوم المفاجئ على إسرائيل صباح السبت.