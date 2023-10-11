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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 130 ألف جنيه.. مواصفات سبيرانزا A113 في مصر

صدى البلد

اشتهرت السيارة اسبيرانزا  A113 كواحدة من أصغر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حيث تأتي بمحرك اقتصادي موفر في استهلاك البنزين.

 

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

اسبيرانزا A113

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

جاء الطول الكلي: 3.700 متر والعرض الكلي: 1.587 متر، والارتفاع: 1.527 متر، بينما بلغ الوزن الصافي: 1040 كيلومتر، وسعة خزان الوقود: 43 لترا

 

مواصفات السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر.

 

 كما تتسارع السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية، وبلغت قراءة نحو 60 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

اسبيرانزا A113

سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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