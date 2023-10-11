تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق | فيديو

أوقف مطار لندن لوتن الدولي، اليوم الأربعاء، جميع الرحلات الجوية، بسبب حريق اندلع في موقف السيارات التابع للمطار.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، جرى تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار لوتن بلندن بسبب حريق كبير في أحد مواقف السيارات التابعة له.

وقال متحدث باسم المطار إن خدمات الطوارئ كانت تستجيب للحريق في صالة انتظار السيارات رقم 2، وتم تقييد الوصول إلى المطار.

وأظهرت اللقطات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت ألسنة اللهب الضخمة والدخان المتصاعد من الطابق العلوي للمبنى متعدد الطوابق.

وحضرت خدمة الإسعاف بشرق إنجلترا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وطلب المطار من المواطنين عدم السفر إلى الموقع.