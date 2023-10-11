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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مشجر جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام|شاهد

حلا شيحه
حلا شيحه

خطفت الفنانة هنا شيحة  أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 وتألقت هنا شيحة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان مشجر جريئاً ومكشوفًا، واعتمدت مكياجاً ناعماً واعتمدت تسريحة شعر مميزة.


 وشاركت الفنانة هنا شيحة في العديد من الأعمال، ولكن من آخر أعمالها:

 

مسلسل "راجعين ياهوى" والذي تم عرضه في أبريل 2022، وكان بطولة كلاً من الفنان خالد النبوي، والفنانة انوشكا، والفنانة وفاء عامر، والفنان نور النبوي، والفنانة سلمى ابو ضيف، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة هنا شيحة والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج محمد سلامة وتأليف أسامة أنور عكاشة.


 تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

فيلم "النهارده يوم جميل "والذي تم عرضه في نوفمبر 2021، وكان بطولة كل من: الفنان باسم سمرة، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد وفيق، والفنان إيمي إسلام، والفنان كريم كوجك، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج وتأليف نيفين شلبي.

 

تدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من القصص المتشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، ويطرح العديد من القضايا مثل انعدام التفاهم بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأثيره، بجانب تأخر سن الزواج.

أسامة أنور عكاشة الفنان باسم سمرة الفنان نور النبوى الفنانة انوشكا الفنانة هنا شيحة الفنانة سلمى أبو ضيف الفنانة نجلاء بدر الفنانة وفاء عامر حقه في الميراث راجعين ياهو راجعين ياهوى

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