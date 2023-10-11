شاهد|حزب الله يدمر مركبة إسرائيلية بصاروخ موجه

وثق مقطع فيديو متداول، استهداف حزب الله، مركبة إسرائيلية على الحدود بين لبنان وتل أبيب.

وتمت عملية الاستهداف للمركبة الإسرائيلية وهي من نوع "زيلدا" وفق وسائل إعلام لبنانية محلية، غرب بلدة صلحا، بصاروخ موجه، حيث جرى إصابتها ‏وتدميرها.

وفي وقت سابق، نقلت مصادر لبنانية، أن حزب الله هدد بتطوير المواجهات مع إسرائيل، إذا تخطت الأخيرة "الخطوط الحمر" والتي على رأسها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكرت مصادر لبنانية مطلعة، أن التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، سيبقى قائمًا ولكنه مضبوط نسبياً، ارتباطاً بخطوات إسرائيل العدوانية في قطاع غزة.

واستبعدت المصادر وفقا لتصريحاتها لموقع "النشرة" اللبناني حصول تطور ميداني كبير في الوقت الحالي، في جنوب لبنان يصل إلى حد الدخول في حرب مفتوحة بين إسرائيل ولبنان، واصفة ما يجري بأنها مناوشات نارية لن تتوسع إلا في حال أقدمت إسرائيل على شن حرب ضد لبنان، وهو أمر مستبعد.