كندا وفرنسا تعتزمان إجلاء مواطنيهما من إسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، عن تخطيط بلادها للبدء في إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر طائرات للقوات المسلحة خلال الأيام المقبلة.

كما قالت الخارجية الفرنسية، إنه سيتم تسيير رحلة خاصة للخطوط الفرنسية غدًا الخميس للمساعدة في إجلاء مواطني البلاد من إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الاثنين، أن بلاده أجلت 215 شخصا من إسرائيل على متن طائرتين، وقد هبطوا بسلام في بودابست.

ووجه سيارتو الشكر إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.

وفي سياق آخر ، دعت الحكومة النيبالية مواطنيها المقيمين في تل أبيب إلى تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت لأنها تخطط لإعادتهم إلى وطنهم؛ وذلك بعد مصرع ما لا يقل عن 10 طلاب من نيبال بإسرائيل.