شهيدان جراء تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس.. والأونروا تكشف حصيلة ضحاياها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بتجدد الضربات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأسفر هذا العدوان عن سقوط شهيدين و15 إصابة، بعد استهداف منزل في خان يونس.

فيما ذكرت مسؤولة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أنه لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة حتى الآن.

وحسب قناة “العربية”، أضافت المسؤولة أن الوكالة فقدت 4 من موظفيها نتيجة الغارات على غزة، لافتة إلى عدم تمكن الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ السبت الماضي.

وأشارت إلى أن الوكالة تستضيف حاليا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في أنحاء غزة.