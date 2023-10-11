شاهد| رمي العلم الإسرائيلي من مبنى بلدية شيفيلد البريطانية

وثق مقطع فيديو متداول، إزالة أحد المتظاهرين ببريطانيا العلم الإسرائيلي من على مبنى بلدية مدينة شيفيلد، واستبداله بالعلم الفلسطيني.

جاء ذلك بعد ساعات من رفع علم إسرائيل على مبنى البلدية بشمال بريطانيا للتعبير عن التضامن معها.

وظهر متظاهرون يتسلقون المبنى ويلقون العلم الإسرائيلي ويرفعون العلم الفلسطيني مكانه.

ومنذ قليل، وجه المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن، اتهم فيها الكيان الصهيوني بشن حملة "إبادة جماعية" ضد قطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كتب منصور في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: “إن مثل هذا التجريد الصارخ من إنسانيته ومحاولات إخضاع شعب بالقنابل واستخدام التجويع كوسيلة للحرب والقضاء على وجوده الوطني ليست أقل من إبادة جماعية”.

وأضاف أن “هذه الأفعال جميعها تشكل جرائم حرب”.