امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

أثارت إمرأة تدعى سوزيت براون الكثير من الجدل وذلك لفقدانها أكثر من نصف وزنها بسرعة وذلك بنوع من التوابل لتنتقل من مقاس 20 إلى مقاس 10.

أوضحت بعد خسارتها لوزنها الزائد أن للتشجيع على إتباع حمية إنقاص الوزن يجب إضافة بعض أنواع التوابل أو الأعشاب وأن لا تكون أطباق طعامها بدون نكهة مميزة .

وتعد سوزيت براون هي أم لثلاثة أطفال وقد وثقت رحلتها الصحية على حسابها على TikTok @

وفي أحد مقاطع الفيديو وفقا لموقع أكسبريس ، أشارت أن وجباتها المفضلة والتي تمنحها الشبع لفترة أطول هي تناول بعض أفخاذ الدجاج المقطعة "اللذيذة" مع البصل الأخضر وهي وجب تمنحها الشبع ومنخفضة السعرات ، وقالت إن مفتاح اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ووجبة صحية هو التوابل وأنواع الصلصات الخالية من السكر والتي تمنع الطعام نكهة بأقل سعرات حرارية.

وعبر التعليقات على حسابها الشخصي سأل شخص آخر سوزيت عن المدة التي استغرقتها لخسارة الوزن، فأوضحت أن الأمر استغرق حوالي تسعة أشهر لتخسر حوالي 70 رطلاً.

أثناء محاولتها إنقاص الوزن، أوضحت سوزيت لمعلق آخر أن السر ليس في حساب السعرات الحرارية ولكن تأكد من أن وجبتك الأولى في اليوم تحتوي على "الألياف أولاً، والبروتين الخالي من الدهون و الكربوهيدرات" بينما يجب أن تحتوي الوجبة الثانية على "الألياف والبروتين" و الخضراوات."