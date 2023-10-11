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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إبادة جماعية.. ماذا يعني الهجوم البري الصهيوني على غزة وما تفاصيله؟

جرائم قصف الاحتلال
جرائم قصف الاحتلال في غزة

تريد دولة الإحتلال الإسرائيلي الدخول في عملية برية في قطاع غزة، الأمر الذي يعد تصعيد كبيرا وعملا من أعمال العدوان إضافة إلى أعمال القصف المستمرة.

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ووفق ما ذكرت صحف دولية، فقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت -الذي أمر بقطع الماء والكهرباء عن غزة امعانا في الحصار- عن طبيعة الهجوم البري.

قد لا يكون الهجوم البري عملية اقتحام كامل واحتلال وتصفية الفلسطينين واخذ غزة، فذلك مما قد لا تقوى عليه إسرائيل.

ولكن الهجوم بحسب الوزير الصهيوني المتطرف سيكون عنيفا على غزة وسيشمل عمليات برية أي عمليات اقتحام وتراجع أشبه بالمعارك التكتيكية وسط قصف متواصل للجيش على القطاع المحاصر.

وقال جالانت متحدثا للجنود قرب سياج غزة: "حماس تريد التغيير وستحصل عليه. فما كان في غزة لن يكون موجودا بعد الآن".

وأضاف: "بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقا من الأرض أيضا. سيطرنا على المنطقة منذ اليوم الثاني ونحن في حالة هجوم. وستشتد حدته".

وقال الاحتلال إن العشرات من طائراته المقاتلة قصفت أكثر من 200 هدف خلال ليل الثلاثاء في حي بمدينة غزة، قال إن حماس استخدمته لشن موجة غير مسبوقة من الهجمات.

بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

وما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 950 شهيدا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 5000.

أما عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت فوصل إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 2700 مصاب.

يأتي ذلك فيما قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن كيان الاحتلال الصهيوني يشن حرب إبادة جماعية ضد مواطنيه الابرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق.

وفي ظل إعلان الدولة الصهيونية عن العملية البرية فعدد الشهداء الفلسطينيين والمصابين والنازحين سيتضاعف بما يعاني كارثة إنسانية سبق وحذرت منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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