الغرب المرتجف يهدد ماسك.. منصة إكس كشفت إجرام المحتلين

أصدرت هيئة تنظيمية أوروبية تحذيرًا شديد اللهجة لإيلون ماسك مالك شركة اكس بشأن انتشار محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة ، بحسب زعمهم.



يأتي ذلك وسط الصراع بين إسرائيل وحماس.



ووفق ما ذكرت صحف أمريكية قد يؤدي عدم الالتزام باللوائح الأوروبية المتعلقة بالمحتوى غير القانوني إلى فرض غرامات بقيمة 6% من الإيرادات السنوية للشركة لإيلون ماسك بشأن انتشار محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، وسط الصراع بين إسرائيل وحماس. قد يؤدي عدم الالتزام باللوائح الأوروبية المتعلقة بالمحتوى غير القانوني إلى فرض غرامات بقيمة 6% من الإيرادات السنوية للشركة.

وقال تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في رسالة موجهة إلى ماسك يوم الثلاثاء، إن مكتبه لديه ”مؤشرات” على أن الجماعات تنشر معلومات مضللة ومحتوى ”عنيفًا” على X، وحث الملياردير على الرد خلال فترة قصيرة خلال 24 ساعة.