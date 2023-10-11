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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتراق عمارتين بالكامل في حريق هائل بالمنوفية وشقة وحيدة تنجو من النيران بأعجوبة

حريق المنوفية
حريق المنوفية

ما زال الحزن يخيم علي أهالي قرية بوهة شطانوف بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب الحريق الهائل الذي نشب مساء أمس وقضي علي عمارتين ومول للاقمشة والمفروشات وطلمبة بنزين.

6 ساعات متواصلة تحاول فيهم قوات الحماية المدنية والاطفاء السيطرة علي حريق نشب في طلمبة بنزين بمحطة وقود غير مرخصة داخل قرية بوهة شطانوف عقب اشتعال النيران في لوحة المفاتيح وامتدادها الي العمارة التي توجد أسفلها لتقضي على 4 طوابق بالعمارة كما امتدت النيران الي مول تجاري للاقمشة والمفروشات في عمارة مكونة من 9 طوابق احترقت شققها.

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وأكد الأهالي، ان النيران أتت علي العمارتين بالكامل بينما كانت المفاجأة أن إحدي الشقق في العمارة المكونة من 9 طوابق لم يمسها النيران نهائيا وسط حالة من التعجب بين الجميع.

واضاف الأهالي، أن الشقة تقع في الطابق الخامس في العمارة واحترق الأربعة ادوار الأولي وهم عبارة عن مول للمفروشات والأقمشة كما احترقت باقي الشقق من الطابق السادس وحتي التاسع وكذلك العمارة التي توجد بها طلمبة البنزين.

ودفعت قوات الحماية المدنية والاطفاء بنحو 16 سيارة إطفاء تم استدعاء ها من كل المراكز المجاورة للسيطرة علي الحريق الذي أثار الذعر بين الجميع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة علي الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وتبين أنه لا يوجد إصابات سوي صاحب طلمبة البنزين مصاب بحروق طفيفة وتم القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.

حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
حريق المنوفية
أشمون في محافظة المنوفية الحماية المدنية السيطرة على حريق بوهة شطانوف حريق هائل محافظة المنوفية محطة وقود

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