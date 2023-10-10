حريق هائل بالمنوفية يلتهم مول أقمشة وطلمبة بنزين.. والدفع بـ16 سيارة مطافي



تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق في طلمبة بنزين امتد الي العمارة اللي توجد فيها البنزينة وكذلك امتدت النيران الي عمارة مجاورة مكون من 9 ادوار بها مول تجاري للاقمشة والمفروشات.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون بنشوب حريق في طلمبة بنزين بقرية بوهة شطانوف امتدت الي المنازل المجاورة والعمارة التي توجد بها محطة البنزين.

فيما تم الدفع بنحو 16 سيارة إطفاء من جميع مراكز المحافظة للسيطرة علي الحريق الذي تبين نشوبه في لوحة مفاتيح في طلمبة بنزين غير مرخصة، وامتد الحريق الي العمارة التي توجد فيها محطة البنزين المكونة من 4 طوابق وكذلك عمارة مجاورة مكون من 9 طوابق ويوجد بها مول تجاري مكون من 4 طوابق للاقمشة والمفروشات وأتت النيران علي محتويات العمارين.

فيما تم السيطرة علي الحريق وتبين إصابة صاحب طلمبة البنزين بحروق وتم ضبطه من قبل قوات الشرطة للتحقيق في الواقعة.

فيما يجري عمليات التبريد وجاري حصر التلفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون

حريق اشمون