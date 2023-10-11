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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توجيه عاجل من ملك البحرين بشأن مساعدات الفلسطينيين

ملك البحرين
ملك البحرين

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى ال خليفة، توجيها عاجلا بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين.


 ووفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، فإن "الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد أصدر توجيهاته السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".


 وأضافت الوكالة البحرينية الرسمية أن "هذا الدعم يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت مملكة البحرين".


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على  قطاع غزة إلى 900 شهيد و4500 مصاب.


كما أكدت وزارة الصحة، استشهاد 8 صحفيين وإصابة 6 من أفراد الطواقم الطبية في عدوان الاحتلال الإسرائيلي.


كما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن حوالي 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل علي القطاع والمستمر منذ يوم السبت الماضي. 


وأطلقت فصائل المقاومة بقيادة حماس عملية طوفان الأقصي ضد الاحتلال الإسرائيلي ردًا علي الانتهاكات المتواصلة والمستفزة من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصي وللمرابطين في القدس.

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