قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة|صور

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بطائرات حربية اليوم الأربعاء الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، بحسب تقارير إعلامية محلية ودولية.

وقال أحمد عرابي مسؤول في إدارة الجامعة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الغارات الجوية العنيفة دمرت كليا مباني في الجامعة الإسلامية".

وأضاف "لا أحد يستطع دخولها بسبب النيران المشتعلة وتناثر الحجارة والركام في الطرق المحيط بالجامعة".

وتصاعدت سحابة كثيفة من الغبار مع انهيار المباني في غزة.

وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "استشهاد 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطنا أخر بجراح مختلفة لضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الساعة 8.25 صباحا" بالتوقيت المحلي.