فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين لـ فلسطين في باريس

أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز أنه تم حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما غدًا الخميس في العاصمة الفرنسية.

وأعلن مقر شرطة باريس لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، أن هذا الحظر تم اتخاذه “مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.

وكان من المقرر أن تجري التظاهرتان في ساحة الجمهورية الساعة السادسة مساءً.

وتأتي إحدى الدعوات للتظاهر من قبل "التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم في فلسطين" والثانية من جمعية "التضامن الفرنسي الفلسطيني".

وتطالب المنظمتان اللتان تقدمان الدعم للفلسطينيين بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والذي فرضته حكومة الاحتلال، بعد العملية التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية باسم "طوفان الأقصى" منذ السبت الماضي.