عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين لـ فلسطين في باريس

تظاهرة مؤيدة لفلسطين
تظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس

أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز أنه تم حظر تظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمهما غدًا الخميس في العاصمة الفرنسية.

وأعلن مقر شرطة باريس لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، أن هذا الحظر تم اتخاذه “مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.

وكان من المقرر أن تجري التظاهرتان في ساحة الجمهورية الساعة السادسة مساءً.

وتأتي إحدى الدعوات للتظاهر من قبل "التجمع الوطني من أجل سلام عادل ودائم في فلسطين" والثانية من جمعية "التضامن الفرنسي الفلسطيني".

وتطالب المنظمتان اللتان تقدمان الدعم للفلسطينيين بإنهاء الحصار المفروض على غزة، والذي فرضته حكومة الاحتلال، بعد العملية التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية باسم "طوفان الأقصى" منذ السبت الماضي.

باريس العاصمة الفرنسية المقاومة الفلسطينية فرنسا شرطة باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

ترشيحاتنا

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

قتلى وجرحى بالجملة في صفوف الاحتلال.. حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

يسبب أمراضا خطيرة.. ظهور متغير جديد من فيروس كورونا في هذه الدولة!

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

فلسطين في القلب.. خالد الغندور يسترجع ذكريات زيارته لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ