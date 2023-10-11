بابا الفاتيكان يحذر من الحصار الشامل المفروض على غزة

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء الحصار الشامل المفروض على الفلسطينيين في غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين أسرتهم خلال عمليتها “طوفان الأقصى” على الكيان الصهيوني مطلع الأسبوع الجاري.

وقال خلال كلمته الأسبوعية: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم العيد إلى يوم حداد، وأطلب إطلاق سراح الرهائن على الفور".

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس، قال فرانسيس: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق للغاية بشأن الحصار الشامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضًا العديد من الضحايا الأبرياء".