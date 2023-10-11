عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يحذر من الحصار الشامل المفروض على غزة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء الحصار الشامل المفروض على الفلسطينيين في غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين أسرتهم خلال عمليتها “طوفان الأقصى” على الكيان الصهيوني مطلع الأسبوع الجاري.

وقال خلال كلمته الأسبوعية: "أصلي من أجل تلك العائلات التي شهدت تحول يوم العيد إلى يوم حداد، وأطلب إطلاق سراح الرهائن على الفور".

وفي إشارة إلى رد إسرائيل على حماس، قال فرانسيس: "من حق أولئك الذين يتعرضون للهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني قلق للغاية بشأن الحصار الشامل الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة، حيث سقط أيضًا العديد من الضحايا الأبرياء".

الفاتيكان فرنسيس الثاني غزة الفلسطينيين الحصار الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

ترشيحاتنا

غدا.. إقامة المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة

التضامن: استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

هل العمليات ضد إسرائيل أثرت على الاقتصاد.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم الأمر

محمد الضيف مهندس طوفان الأقصى.. أزعج إسرائيل وأمريكا وزلزل الأرض من تحتهم

نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة طوارئ "حرب"

إطلاق صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ