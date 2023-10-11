مجدي بدران: 100 يوم صحة قدمت مئات الآلاف من الخدمات الطبية

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة حققت نجاحا كبيرا، وقدمت مئات الآلاف من الخدمات الطبية في كل المحافظات.

وأضاف مجدي بدران، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن مد الحملة توجيه حضاري، ونثمن هذا القرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن حملة 100 يوم صحة لها تأثير غير عادي على صحة المواطنين.

ونوه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأن 100 يوم صحة تذهب لكل المناطق في جمهورية مصر العربية والبحث عن المرض قبل حدوثه وقبل حدوث مضاعفات، لافتا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية للارتقاء بالخدمات الطبية.



