عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 974 شهيدا و5 آلاف مصاب

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 974 شهيدًا وأكثر من 5 آلاف مُصاب، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

txt

ضرب غزة بالنووي.. نائبة صهيوينة تدعو إسرائيل لفعل أبشع شيء في التاريخ

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي بدأ قبل عدة أيام، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

غزة قطاع غزة الأراضي المحتلة السيوف الحديدية العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الصحة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية صفوف الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة مقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

موضوعات متعلقة

نائب يدين التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني على غزة.. ويؤكد:الأمن القومي خط أحمر

ترشيحاتنا

فلسطين في القلب.. خالد الغندور يسترجع ذكريات زيارته لغزة

غدا.. إقامة المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة

التضامن: استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

هل العمليات ضد إسرائيل أثرت على الاقتصاد.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم الأمر

محمد الضيف مهندس طوفان الأقصى.. أزعج إسرائيل وأمريكا وزلزل الأرض من تحتهم

نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة طوارئ "حرب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ