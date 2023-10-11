مشاجرة تنتهى بوفاة مزارع على يد زميله بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثراً بإصابته" ، ونجله) ، طرف ثان: (مزارع ، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثانى على المجنى عليه من الطرف الأول بعصا مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط الطرف الثانى وإعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.