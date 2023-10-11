فني صيانة يعتدى على زوج شقيقته بعصا خشبية حتى الموت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف - مُقيم بدائرة القسم) متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته (فنى صيانة كهرباء - مقيم بذات الناحية) تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية أمكن ضبط المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.